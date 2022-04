Jeu de piste Saveurs et couleurs de printemps Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Jeu de piste Saveurs et couleurs de printemps Usson-en-Forez, 20 avril 2022

2022-04-20 14:30:00

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR 5 5 Retrouvez des outils, objets et traditions, sur le thème de cette saison au blanc

manteau, plongez vos mains dans des boîtes mystères pour gagner un goûter

gourmand qui réveillera vos papilles !

Découvrez nos nouvelles énigmes. musee@usson-en-forez.fr +33 4 77 50 68 87 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ Place Alex Folléas Ecomusée Usson-en-Forez

