Jeu de piste Retourneur de temps !

Jeu de piste Retourneur de temps !, 5 novembre 2022, . Jeu de piste Retourneur de temps !



2022-11-05 – 2022-11-05 Pendant les vacances de Toussaint, le château se met à l’heure d’Halloween !

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle école de magie au château de Bussy, un élève de première année s’est trompé dans un sort et a ouvert une faille temporelle.

Le plus grand sorcier de tous les temps, Harry Potter, se retrouve chez l’alchimiste Roger de Rabutin au XVIIe siècle : aidez-les à faire revenir Harry à son époque ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville