Loire-Atlantique Clisson EUR 5 Mr Lemot se retrouve propulsé vers le Clisson de 2022…mais il ne reconnait pas sa ville! Venez l’aider à se repérer grâce à des jeux et énigmes. // Une aventure familiale et ludique à découvrir du mardi au dimanche. Les départs depuis l’accueil de Clisson pour ce jeu sont possibles entre 10h et 12h30 et entre 14h à 16h, en autonomie. Sur réservation. //

Tarif : 5€ par enfant //

Durée : 1h30 à 2h Jeu de piste dans Clisson – l’Office de Tourisme propose une animation jeu de piste pour les enfants, à réaliser en autonomie, durée: 1h30-2h accueil.clisson@levignobledenantes.com +33 2 40 54 02 95 https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/pratique/contact/ Clisson

