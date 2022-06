Jeu de piste régional et patrimonial Le Mystère Abgrall Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: 29650

Guerlesquin 29650 Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur et partez à la découverte du patrimoine de la Petite Cité de Caractère en tentant de résoudre le Mystère Abgrall :

Erwann Abgrall, un riche excentrique breton, a disparu, laissant derrière lui une fortune immense, bien que d’origine mystérieuse. Maître Braouzec, notaire à Rennes a été chargé de régler la succession du défunt. Ce n’est pas tous les jours qu’un tel dossier arrive sur son bureau ! Seulement, l’affaire s’annonce épineuse : Erwann Abgrall n’a laissé ni testament, ni héritier. Pire, les recherches généalogiques habituelles, pourtant la grande spécialité de Braouzec, n’ont donné aucun résultat…

Seul, en couple ou en équipe, munissez-vous de votre matériel de jeu afin de résoudre les énigmes de ce jeu de pistes insolite.

Jeu à partir de 12 ans.

Vous pouvez tester ce jeu en toute autonomie, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !

Rendez-vous à l’office de tourisme l’été, en Mairie hors saison pour retirer votre carnet de jeu. Vous pouvez également le télécharger sur www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/mystere-abgrall/

