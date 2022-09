Jeu de piste Ramdam du 2 Chamole Chamole Catégories d’évènement: Chamole

Jura

Jeu de piste Ramdam du 2 Chamole, 2 octobre 2022, Chamole. Jeu de piste Ramdam du 2

Parc éolien Chamole Jura

2022-10-02 – 2022-10-02 Chamole

Jura Chamole EUR Rambam du 2 : Jeu de piste grandeur nature et familial (à partir de 6 ans) Départ entre 10h et 11h

Venez habillé et chaussé en conséquence

1 à 2h de jeu suivi d’animations

Pique-nique possible sur place

Inscription recommandée Le Ramdam du 2… Chamole

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chamole, Jura Autres Lieu Chamole Adresse Parc éolien Chamole Jura Ville Chamole lieuville Chamole Departement Jura

Chamole Chamole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamole/

Jeu de piste Ramdam du 2 Chamole 2022-10-02 was last modified: by Jeu de piste Ramdam du 2 Chamole Chamole 2 octobre 2022 Chamole Jura Parc éolien Chamole Jura

Chamole Jura