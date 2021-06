Caen Office de Tourisme de Caen la mer Caen, Calvados Jeu de piste : rallye à vélo à remonter le temps Office de Tourisme de Caen la mer Caen Catégories d’évènement: Caen

le samedi 18 septembre à 15:00

Ce jeu de société historique grandeur nature vous permettra de retracer en équipe les étapes de l’histoire de Caen grâce à vos sens de l’observation et de l’orientation ! Le rallye commence par un voyage dans le temps jusqu’aux origines de la ville de Caen, ensuite vous partirez en équipe à la recherche de 5 lieux historiques dans le centre-ville. Il vous faudra faire preuve de logique et d’audace pour reconstituer le fil de l’histoire. Des équipes seront constituées sur la base du nombre de participants, ou constituez-vous même votre équipe en vous inscrivant à plusieurs. Une proposition de Normandie à la loupe.

Réservation obligatoire, jauge limitée

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

