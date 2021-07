Montpellier Square Louis Boffet Hérault, Montpellier Jeu de piste « Quartier Candolle, l’ancien quartier épiscopal » Square Louis Boffet Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Quartier Candolle —————– ### Ancien quartier épiscopal ### Jeu de piste à faire en famille ou entre amis pour partir à la découverte de la prédominence religieuse de ce quartier. Celui-ci fut étroitement lié à la vie épiscopale qui s’y déroula de 1536 à 2013. ### Un plan propose un parcours avec des indices visuels à repérer et des questions auxquelles répondre. ### Parcours en autonomie avec le plan remis à chaque groupe de participants (1€ ) ou à photographier avant le départ. ### Animation ludique proposée par le comité de quartier « Les Amoureux de Candolle »

Parcours en autonomie avec le plan remis à chaque groupe de participants (1€) ou à photographier avant le départ

Ce quartier porte l’empreinte de la vie épiscopale : la cathédrale, l’ancien évêché, les chapelles, les croix et jusqu’au des noms des rues et des anciens lieux-dits en content l’histoire. Square Louis Boffet 19 rue Lallemand 34000 Montpellier Montpellier Hérault

