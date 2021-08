Cazères Bureau d'information Touristique - Cazères - Case de Montserrat Cazères, Haute-Garonne Jeu de piste pour tous! Bureau d’information Touristique – Cazères – Case de Montserrat Cazères Catégories d’évènement: Cazères

le samedi 18 septembre à Bureau d’information Touristique – Cazères – Case de Montserrat

Le Cap Jeune et les Amis du Patrimoine de Cazères vous proposent un jeu de piste pour tous le 18 septembre après-midi dans le cadre des Journées du Patrimoine. Ce jeu de piste proposé et animé par les adolescents du Cap’Jeunes, consistera à retrouver dans la ville de Cazères certains lieux à l’aide de photos et d’une carte…Bonne visite à tous!

Gratuit

Avec le Cap Jeune et les Amis du Patrimoine de Cazères Bureau d’information Touristique – Cazères – Case de Montserrat 13 Rue de la Case, 31220 Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:45:00 2021-09-18T17:45:00

