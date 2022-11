Jeu de piste – pour Petits & Grands

Jeu de piste – pour Petits & Grands, 3 décembre 2022, . Jeu de piste – pour Petits & Grands



2022-12-03 – 2022-12-04 EUR Jeu de piste de Noël pour petits & grands :

Les lutins ont fait une farce à Père et Mère Noël, il faudra les aider à retrouver les objets cachés !

Samedi & Dimanche toute la journée – Tarif : 5€ / enfant & 7€ / adulte

Réservation : 06 25 89 79 83 oh.bour@orange.fr +33 6 25 89 79 83 https://domainesbour.com/ dernière mise à jour : 2022-11-21 par

