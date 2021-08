Lons Musée mémorial des parachutistes Lons, Pyrénées-Atlantiques Jeu de piste pour les enfants : à la recherche de Pépin Musée mémorial des parachutistes Lons Catégories d’évènement: Lons

Pyrénées-Atlantiques

Jeu de piste pour les enfants : à la recherche de Pépin Musée mémorial des parachutistes, 18 septembre 2021, Lons. Jeu de piste pour les enfants : à la recherche de Pépin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée mémorial des parachutistes

### Parcours dédié pour les enfants qui découvrent le musée à la recherche de Pépin. Sur 1200m² d’expositions, Musée mémorial des parachutistes retrace leur engagement dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Sont représentés le passé comme le présent des troupes aéroportées françaises, leurs traditions, leur esprit et leurs actualités. Quoi de mieux pour s’éveiller à l’Histoire que d’aller le visiter en famille ou entre amis ? Le Musée a développé un nouvel outil ludique adapté aux enfants : munis d’un « carnet de saut », ils parcourent les collections à la recherche de Pépin qui les guide dans leur aventure. À l’issue du parcours du jeu, les enfants se voient remettre un diplôme. Et une belle surprise les attend.

Gratuit. Entrée libre. Âge : 7 à 12 ans.

Parcours dédié pour les enfants qui découvrent le musée à la recherche de Pépin. Musée mémorial des parachutistes Chemin d’Astra, 64140 Lons Lons Pau Nord Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lons, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Musée mémorial des parachutistes Adresse Chemin d'Astra, 64140 Lons Ville Lons lieuville Musée mémorial des parachutistes Lons