Rendez-vous à 15h devant l'église

Gratuit

Durée : 1h30 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte Jeu de Piste pour les enfants organisé par le Pays d’Art et d’Histoire pah@vezereardoise.fr +33 5 55 84 95 66 https://www.vezereardoise.fr/ Rendez-vous à 15h devant l’église

Durée : 1h30 Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte dernière mise à jour : 2021-07-31 par

