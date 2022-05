Jeu de piste pour les 35 ans d’Erasmus Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Jeu de piste pour les 35 ans d’Erasmus Lyon, 1 mai 2022, Lyon. Jeu de piste pour les 35 ans d’Erasmus

du dimanche 1 mai au mardi 31 mai à Lyon

ESN CosmoLyon est membre du réseau Erasmus Student Network et participe aux différents événements autour d’Erasmus comme les Erasmus Days ou les anniversaires. Au vu du contexte sanitaire, nous avons souhaité vous proposer un jeu original et en extérieur, adressé à tou·te·s les habitant·e·s de Lyon qui aiment se promener. Profitez de ce jeu de piste pour marcher, découvrir votre ville sous un autre angle et prendre l’air. Pour ce projet, nous nous sommes associés à la Maison des Européens de Lyon (porteuse du label Europe Direct Lyon Métropole) afin de vous proposer un contenu de qualité derrière cette exploration.

Livret de jeu à récupérer à l’Office du Tourisme, la Maison des Étudiants ou l’Espace Explorailleurs (ou télécharger sur esnlyon.org/erasmus35). Gratuit

Un jeu de piste ouvert à tou·te·s, pour explorer Lyon, partir sur les traces de l’Europe et remporter l’un des 3000 exemplaires du hors-série des Rues de Lyon “Erasmus à Lyon”. Lyon Lyon Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T20:00:00;2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T20:00:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T20:00:00;2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-11T08:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T08:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T20:00:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T20:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T20:00:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T20:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T20:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T20:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T20:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T20:00:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T20:00:00;2022-05-30T08:00:00 2022-05-30T20:00:00;2022-05-31T08:00:00 2022-05-31T20:00:00

