Jeu de piste pour les 15 ans et + À la recherche de la célèbre recette de Mémé Purbeurre, 7 février 2022, . Jeu de piste pour les 15 ans et + À la recherche de la célèbre recette de Mémé Purbeurre



2022-02-07 – 2022-03-04 Une aventure amusante pour les grands enfants ! Activité en extérieur : seul, entre amis, en couple, explorez le Guilvinec avec fun pour y résoudre de nombreuses énigmes. Seuls les plus chanceux retrouveront la fameuse spécialité bigoudène. Serez-vous à la hauteur ? Activité en autonomie. Sac à dos à retirer et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture (avant 16h). Dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

