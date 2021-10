Jeu de piste pour enfants « Le puzzle mystérieux » Musée Barbier-Mueller, 6 novembre 2021, Genève.

Jeu de piste pour enfants « Le puzzle mystérieux »

du samedi 6 novembre au dimanche 28 novembre à Musée Barbier-Mueller

Les enfants sont invités à partir à l’aventure en Asie du Sud-Est pour rassembler les indices leur permettant de reconstituer un puzzle étrange tout en s’émerveillant devant les objets mystérieux de la culture de Ðông Sơn ! Une nouvelle quête au Musée Barbier-Mueller qui invitera les jeunes aventuriers à être curieux et inventifs ! ### Informations pratiques **Samedi 6 novembre** et **dimanche 28 novembre** à **14h30** Pour les enfants dès 6 ans Max. 15 enfants **Durée de l’animation :** 1h00 **Tarif plein :** 12.-frs, entrée offerte à un-e accompagnant-e. **Tarif réduit :** 8.-frs, entrée offerte à un-e accompagnant-e. **Le tarif réduit est réservé :** aux enfants accompagnés d’un membre de l’Association des Amis du musée Barbier-Mueller, aux familles nombreuses (fratrie de 3 enfants et plus). Les parents doivent rester dans l’enceinte du musée pendant l’activité. Certificat covid obligatoire pour les adultes. ### Réservations obligatoires **Réservation obligatoire sur notre boutique en ligne ou par téléphone :** * Réservation et règlement en ligne : [6 novembre](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/samedi-6-novembre-jeu-de-piste-enfants-le-puzzle-mysterieux/) / [28 novembre](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/dimanche-28-novembre-jeu-de-piste-enfants-le-puzzle-mysterieux/) * Par téléphone au 022 312 02 72 (règlement par carte Visa/MasterCard) Annulation jusqu’à 48h à l’avance pour un remboursement. Sous réserve d’un nombre minimum de participant-e-s. Consulter le site internet la veille de l’événement pour savoir s’il est maintenu ou annulé.

Tarif plein CHF 12.- / Tarif réduit CHF 8.-

Jeu de piste pour enfants au musée Barbier-Mueller, le samedi 6 et dimanche 28 novembre 2021 à 14h30. Exposition : Art de Đông Sơn, Asie du Sud-Est

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève



