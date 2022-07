Jeu de piste Pont-Aven – Les Archi Kurieux

Au travers d'énigmes dédiées aux enfants comme aux adultes, parcourez la ville en autonomie pour en découvrir les lieux incontournables ! De multiples pochettes codées renferment les énigmes. Le parcours vous conduira sur les pas des peintres et anciens moulins. Un animateur est présent pour le matériel et pour vous aider en cas de besoin. 2h d'activité. Sur réservation – Dès 8 ans

