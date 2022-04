Jeu de Piste Patrimoine : Ancizan Ancizan Ancizan Catégories d’évènement: Ancizan

Hautes-Pyrénées

Jeu de Piste Patrimoine : Ancizan Ancizan, 3 août 2022, Ancizan. Jeu de Piste Patrimoine : Ancizan RDV devant l’église ANCIZAN Ancizan

2022-08-03 14:30:00 – 2022-08-03 16:30:00 RDV devant l’église ANCIZAN

Ancizan Hautes-Pyrénées Ancizan A partir de 6 ans.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h00 Un jeu de piste pour découvrir, de façon ludique, l’histoire et le patrimoine d’Ancizan ! Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez grands connaisseurs du patrimoine ou non, cette animation est ouverte à tous. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 http://www.patrimoine-aure-louron.fr/ A partir de 6 ans.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h00 RDV devant l’église ANCIZAN Ancizan

