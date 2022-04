Jeu de piste patrimoine…à Coly Coly-Saint-Amand, 11 avril 2022, Coly-Saint-Amand.

Jeu de piste patrimoine…à Coly Le Bourg Accueil-Patrimoine Coly-Saint-Amand

2022-04-11 – 2022-05-08 Le Bourg Accueil-Patrimoine

Coly-Saint-Amand Dordogne

Des questions sur l’histoire locale, sur ce qui vous entoure et surtout, des lots gourmands à gagner. Le jeu de piste “patrimoine”, revient cette fois dans le village de Coly. A faire en famille pendant toute la durée des vacances scolaires de Pâques.

Récupérez un livret dans la boîte située à côté de l’Accueil-Patrimoine (bourg de Saint-Amand-de-Coly) ou bien dans la cour de la mairie déléguée de Coly (bourg de Coly) et partez à la recherche des balises qui vous permettront de répondre aux questions et peut-être d’être tiré au sort pour gagner un lot gourmand.

A faire en toute autonomie.

+33 5 53 51 98 92

©Myriam G

Le Bourg Accueil-Patrimoine Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-03-30 par