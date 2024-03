Jeu de piste Paris Centre : Clarence, un Américain à Paris ! Départ de la bibliothèque Charlotte Delbo Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 13h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit sous condition

Ouverture des inscriptions le 1er mai

Le fameux jeu de piste des bibliothèques de Paris Centre revient cette année !

Pour cette édition, rendez-vous dans les années 20 avec « Clarence, un Américain à Paris ».

Bienvenue au fameux jeu de piste des bibliothèques de Paris Centre !

Cette année, suivez Clarence et sa famille à travers leur visite du Paris des années 20.

Clarence, un ancien soldat américain durant la Première Guerre mondiale, revient visiter le Paris qu’il a tant aimé avec sa famille. Durant tout son voyage, il entretient une correspondance avec Gabby qui partage sa nostalgie de leur précédent séjour et des souvenirs merveilleux. Retracez toutes les découvertes de Clarence et sa famille dans l’ordre qu’il vous plaira, de bibliothèque en bibliothèque. Passez par Les Halles pour apprendre le louchebem, venez vous essayer au music-hall ou parler de la dernière pièce à la mode, prenez une pause dans un troquet parisien, découvrez l’esthétique et les moments forts des années 20 sans oublier le Paris pailleté et les danses des Années Folles !

Rejoignez-nous enfin à la mairie de Paris Centre pour clôturer cette édition en beauté !

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664

Forney