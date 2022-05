Jeu de piste // Parcours des essences

2022-07-15 14:30:00 – 2022-07-15 « Parcours des essences » Partez en famille, entre amis, allez d’énigme en énigme pour identifier les différents arbres du grand parc de la Maison des Sources.

Une rencontre rare et privilégiée vous attend. • rdv les lundis et vendredis

• Savoir lire ou être accompagné d’un lecteur

• Tarif 3€ par équipe Inscription obligatoire.

Cette animation est possible sur réservation pour les groupes de 10 personnes. Complétez cet atelier avec la visite de l’écomusée sur le patrimoine de la vallée, le grand cycle de l’eau approfondi et la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat

et/ou la visite des Sources de St Nérée.

Profitez du parc avec ses aires de pique-nique, départs de sentiers au château de Bramevaque et gouffre de Saoule, et des animations nature et loisirs pour une immersion en pleine nature. Le site est ouvert en juillet et août de 9h à 18h les week-ends et fériés inclus. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

