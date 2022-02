Jeu de piste « Panique au musée » Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Jeu de piste « Panique au musée » Musée historique, 16 février 2022, Mulhouse. Jeu de piste « Panique au musée »

du mercredi 16 février au jeudi 17 février à Musée historique

A 15H : 8 à 11 ans A 18h30 : + 12 ans Durée : 1h30 Avec « Panique au Musée » vous suivrez un muséologue maladroit. Il faudra l’aider à reconstituer le livre du «Besser Wisser» autrement dit la relique la plus importante du musée. Celle-ci s’est mystérieusement dispersée dans les différentes parties du bâtiment… Mais attention le temps vous est compté ! Vous disposez d’une heure avant le retour du conservateur. Observation, jeux, énigmes Muséovacances Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-16T18:30:00 2022-02-16T20:00:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée historique Adresse Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE Ville Mulhouse lieuville Musée historique Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée historique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Jeu de piste « Panique au musée » Musée historique 2022-02-16 was last modified: by Jeu de piste « Panique au musée » Musée historique Musée historique 16 février 2022 Mulhouse Musée historique Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin