Jeu de piste numérique Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Plourin-lès-Morlaix

Jeu de piste numérique Plourin-lès-Morlaix, 1 avril 2022, Plourin-lès-Morlaix. Jeu de piste numérique Village du Vieux Moulin Lieu-dit Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix

2022-04-01 – 2022-05-08 Village du Vieux Moulin Lieu-dit Vieux Moulin

Plourin-lès-Morlaix Finistère Parcourez le jeu de piste numérique “Le circuit du Vieux Moulin” (2 km, 1h), au départ du village du Vieux Moulin à Plourin-lès-Morlaix, avec l’application Explorama.

Le principe est simple : téléchargez l’application Explorama sur votre smartphone (c’est gratuit !), préchargez éventuellement le parcours choisi (pas besoin alors d’accès Internet durant le parcours) et rendez-vous au point de départ.

Défis, quiz et anecdotes géolocalisés ponctueront votre balade. Parcourez le jeu de piste numérique “Le circuit du Vieux Moulin” (2 km, 1h), au départ du village du Vieux Moulin à Plourin-lès-Morlaix, avec l’application Explorama.

Le principe est simple : téléchargez l’application Explorama sur votre smartphone (c’est gratuit !), préchargez éventuellement le parcours choisi (pas besoin alors d’accès Internet durant le parcours) et rendez-vous au point de départ.

Défis, quiz et anecdotes géolocalisés ponctueront votre balade. Village du Vieux Moulin Lieu-dit Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu Plourin-lès-Morlaix Adresse Village du Vieux Moulin Lieu-dit Vieux Moulin Ville Plourin-lès-Morlaix lieuville Village du Vieux Moulin Lieu-dit Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix Departement Finistère

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourin-les-morlaix/

Jeu de piste numérique Plourin-lès-Morlaix 2022-04-01 was last modified: by Jeu de piste numérique Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 1 avril 2022 finistère Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix Finistère