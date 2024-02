Jeu de piste numérique FOXIE à Gambsheim Gambsheim, lundi 1 janvier 2024.

Jeu de piste numérique FOXIE à Gambsheim Gambsheim Bas-Rhin

Énigmes, suspense et récompenses !

L’idée d’une nouvelle expérience interactive et innovante au Pays Rhénan vous séduit ? Alors il vous suffit de télécharger l’application ludique FOXIE sur smartphone, qui vous permettra de découvrir en autonomie des parcours scénarisés. Ces parcours vous placent au centre des expériences pour vous proposer une nouvelle forme d’aventure, mêlant anecdotes, jeux, contenus multimédias et itinérance.N’hésitez plus et laissez-vous tenter par l’un des deux jeux de piste numériques Foxie à Gambsheim ou à Fort Louis !

Zoom sur le parcours Eva et le poisson Merveilleux :

Intrigue La légende raconte qu’à Gambsheim, un poisson, mémoire de l’eau, vivrait dans le Rhin et n’apparaîtrait qu’à certains visiteurs. Eva, la conteuse aventurière, pêchait avec son père à Gambsheim quand elle était enfant elle eut la chance de le rencontrer… et de l’écouter ! A présent c’est votre tour ! Saurez-vous faire apparaître le poisson merveilleux ?

Les aventuriers suivent Eva dans une aventure au barrage de Gambsheim. Au départ du parking de la passe à poissons, et avec l’aide d’Eva les joueurs partent à la recherche de la formule magique qui fera apparaître le poisson merveilleux !

Une sortie ludique d’une heure environ qui intègre les différents points d’intérêts présents sur le site. On y découvre notamment le barrage mobile, la passe à poissons, la centrale hydroélectrique et les écluses !

Le jeu est adapté aux enfants à partir de 4 ans accompagnés des parents. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2025-12-31

Écluses du Rhin

Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est accueil@ot-paysrhenan.fr

L’événement Jeu de piste numérique FOXIE à Gambsheim Gambsheim a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme du Pays Rhénan