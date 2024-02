Jeu de piste numérique FOXIE à Fort-Louis Fort-Louis, lundi 1 janvier 2024.

Jeu de piste numérique FOXIE à Fort-Louis Fort-Louis Bas-Rhin

Énigmes, suspense et récompenses !

L’idée d’une nouvelle expérience interactive et innovante au Pays Rhénan vous séduit ? Alors il vous suffit de télécharger l’application ludique FOXIE sur smartphone, qui vous permettra de découvrir en autonomie des parcours scénarisés. Ces parcours vous placent au centre des expériences pour vous proposer une nouvelle forme d’aventure, mêlant anecdotes, jeux, contenus multimédias et itinérance. N’hésitez plus et laissez-vous tenter par l’un des deux jeux de piste numériques Foxie à Gambsheim ou à Fort Louis !

Zoom sur le parcours Eva et la carte de Vauban :

Intrigue Eva a retrouvé d’anciennes photos ! Elles semblent situer l’emplacement d’une précieuse carte dans l’enceinte du célèbre Fort Carré. Est-ce le début d’une chasse au trésor ?

Nouveau défi pour les aventuriers, en faisant équipe avec Eva, les joueurs mettent tout en œuvre pour retrouver cette fameuse carte historique !

Au départ du parking du Fort Vauban, les participants découvrent pendant environ une heure le Fort et son village tout en s’amusant ! Jeux, anecdotes, indices, mystères et esprits de Louis XIV, une aventure amusante à vivre entre amis !

Le jeu est adapté aux enfants à partir de 8-10 ans accompagnés des parents. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2025-12-31

route du Rhin

Fort-Louis 67480 Bas-Rhin Grand Est accueil@ot-paysrhenan.fr

