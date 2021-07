Béziers Centre-ville Béziers, Hérault Jeu de piste numérique Centre-ville Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Jeu de piste numérique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre-ville

Jeu de piste numérique ! Tous les dix siècles, une malédiction s’abat sur la ville de Béziers et prive les pierres de parole… Venez en aide aux sculptures de Béziers pour les délivrer du terrible mauvais sort qui les menace. Sans vous, elles risquent d’être privées de parole à tout jamais ! Partez en quête de la formule magique qui rompra la malédiction, parlez aux pierres, écoutez leur histoire et résolvez les énigmes pour prouver que vous êtes à la hauteur. – Pour tous publics à partir de 6 ans – Téléchargement du jeu possible dès le samedi matin sur l’appli gratuite « Baludik » Organisation : ville de Béziers – Béziers PatrimoineS

À partir de 6 ans

Jeu de piste numérique sur l’application “baludik” (smartphones et tablettes). Centre-ville 34500, Béziers Béziers Hérault

