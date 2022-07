JEU DE PISTE NATURA 2000 Lagamas, 28 juillet 2022, Lagamas.

JEU DE PISTE NATURA 2000

Lagamas Hérault

2022-07-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-28 11:30:00 11:30:00

Lagamas

Hérault

Lagamas

Une matinée à vivre en famille pour découvrir de façon sportive et ludique les richesses naturelles des gorges de l’Hérault qui leur ont permis d’intégrer le réseau Natura 2000, et aborder les mesures mises en œuvre par la collectivité pour les préserver.

Partez à la recherche d’indices cachés et réalisez des épreuves qui feront appel à tous vos sens ainsi qu’à vos connaissances et à votre créativité.

Partez à la recherche d’indices cachés et réalisez des épreuves qui feront appel à tous vos sens ainsi qu’à vos connaissances et à votre créativité.

+33 4 67 57 25 44

Une matinée à vivre en famille pour découvrir de façon sportive et ludique les richesses naturelles des gorges de l’Hérault qui leur ont permis d’intégrer le réseau Natura 2000, et aborder les mesures mises en œuvre par la collectivité pour les préserver.

Partez à la recherche d’indices cachés et réalisez des épreuves qui feront appel à tous vos sens ainsi qu’à vos connaissances et à votre créativité.

Lagamas

dernière mise à jour : 2022-07-02 par