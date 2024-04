Jeu de piste Musée de l’Aventure Peugeot Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux, vendredi 29 mars 2024.

Toujours très apprécié des enfants, le jeu de piste fait son grand retour au Musée de L’Aventure Peugeot pour le week-end de Pâques et les vacances de printemps.

Les indices diffèrent mais le principe reste le même les enfants suivent la piste du Lion pour pouvoir gagner une surprise.

Pour obtenir leur récompense en fin de parcours, les petits aventuriers vont devoir trouver les 30 indices disséminés dans le musée qui leur feront découvrir moulins, voitures et autres objets fabriqués par Peugeot, de façon ludique.

Ce jeu de piste est l’occasion de faire une sortie originale avec les enfants, à la découverte d’un pan de l’histoire du patrimoine industriel français. Vous pourrez aussi découvrir la toute nouvelle exposition sur le Style & Design Peugeot.

Œuf de Pâques surprise à gagner !

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars, à l’issue du jeu de piste, les enfants pourront tenter de gagner un cadeau supplémentaire l’œuf de Pâques de L’Aventure Peugeot !

Une création originale et exclusive composée de chocolats et de deux miniatures 1/64.

La chasse aux indices en famille au Musée de L’Aventure Peugeot, c’est encore mieux qu’une chasse aux œufs de Pâques ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-05-12

Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe

Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Jeu de piste Musée de l'Aventure Peugeot Sochaux a été mis à jour le 2024-03-27