Pyrénées-Orientales

Jeu de Piste Mortelle Adèle Médiathèque Bourg-Madame, 22 janvier 2022, Bourg-Madame. Jeu de Piste Mortelle Adèle

Médiathèque Bourg-Madame, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

Jeu de piste dans les rues de la commune, énigmes et épreuves physiques (mais pas trop !) au RDV !

Nombre de places limité

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de M.Tan et Diane Le Feyer dans une ambiance mortelle !! Médiathèque Bourg-Madame Place de Catalogne 66760 Bourg-Madame Bourg-Madame Pyrénées-Orientales

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T16:30:00

