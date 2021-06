Wizernes La Coupole Pas-de-Calais, Wizernes Jeu de piste « Marcel Sevin : Sur les traces d’un déporté du Pas-de-Calais » La Coupole Wizernes Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Marcel Sevin a quitté son domicile de Divion un jour de mai 1943 avec deux camarades. Depuis, plus aucune trace. Pourquoi est-il parti de chez lui ? Où comptait-il aller ? Que s’est-il passé en chemin ? Ce jeu de piste familial propose de retracer le parcours de Marcel Sevin, résistant et déporté au camp de Dora, à travers une succession d’énigmes à résoudre dans le Centre d’Histoire, le Centre de Ressources en passant par le Planétarium et les galeries.

gratuit, entrée libre

La Coupole, Rue André Clabaux – 62570 Wizernes, Pas-de-Calais

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00

