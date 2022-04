JEU DE PISTE : MAGIE DE PLANTES ! Olargues, 11 juin 2022, Olargues.

JEU DE PISTE : MAGIE DE PLANTES ! Olargues

2022-06-11 – 2022-06-11

Olargues Hérault

6 EUR Catastrophe… Solana, sorcière et apprentie herboriste, a éparpillé toute sa récolte de plantes magiques et a libéré par mégarde les géants de pierre. Vite, elle a besoin d’aide… Serez-vous relevé cette mission périlleuse ? A l’aide d’indices, déjouez les obstacles, utilisez le grimoire magique et retrouvez les bons ingrédients pour réaliser la potion qui rendormira pour l’éternité ces colosses ! Une manière ludique pour petits et grands de découvrir le pouvoir magique des plantes !!!

Catastrophe… Solana, sorcière et apprentie herboriste, a éparpillé toute sa récolte de plantes magiques et a libéré par mégarde les géants de pierre. Vite, elle a besoin d’aide…

cebenna@cebenna.org +33 4 67 97 88 00 https://www.cebenna.org/

Catastrophe… Solana, sorcière et apprentie herboriste, a éparpillé toute sa récolte de plantes magiques et a libéré par mégarde les géants de pierre. Vite, elle a besoin d’aide… Serez-vous relevé cette mission périlleuse ? A l’aide d’indices, déjouez les obstacles, utilisez le grimoire magique et retrouvez les bons ingrédients pour réaliser la potion qui rendormira pour l’éternité ces colosses ! Une manière ludique pour petits et grands de découvrir le pouvoir magique des plantes !!!

Olargues

dernière mise à jour : 2022-02-23 par