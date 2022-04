Jeu de piste – Lili au pied de Garlaban Aubagne, 9 avril 2022, Aubagne.

Jeu de piste – Lili au pied de Garlaban Aubagne

2022-04-09 – 2022-05-04

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

20 20 Il a posé ses pièges dans le domaine de la Font de Mai et compte sur son ami Marcel pour les relever. Ce dernier ne le fera pas… il est trop occupé avec la belle Isabelle. L’enjeu est de taille, il s’agit de sauver l’amitié entre Lili et Marcel !

Allez zou, à l’aide d’une carte et du carnet de notes de Mond des Parpaillouns, arpentez garrigue, pinèdes, oliveraies et au fil des indices, préservez le lien qui unit les deux frères des collines !

Lili connait les moindres recoins du Garlaban, le nom de chaque plante, les habitudes des lièvres et des petits oiseaux. Mais…

accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/

