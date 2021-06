Savigny-le-Temple Domaine de La Grange - La Prévôté Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Jeu de piste libre Domaine de La Grange – La Prévôté Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

Le parcours botanique sous forme de jeu de piste,vous permettra de découvrir la diversité des plantes ornementales. Il comporte de nombreux arbres circulaires dont deux classés « arbres remarquables de Seine et Marne » Venez décourvrir ce magnifique arborétum au travers d’un jeu de piste créé par l’association des Amis du château. Ce jeu libre,sera a retirer à l’entrée principale du château, les dimanches à partir de 15h30. Vous serez autonomnes pour vous balader dans le parc.

Merci d’apporter vos propres stylos et veillez à garder votre masque partout dans le Domaine

