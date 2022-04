Jeu de piste – L’héritage du Corsaire Landerneau, 25 avril 2022, Landerneau.

Jeu de piste – L’héritage du Corsaire Office de tourisme 16 Place du Général de Gaulle Landerneau

2022-04-25 – 2022-04-25 Office de tourisme 16 Place du Général de Gaulle

Landerneau Finistère Landerneau

Ce jeu de piste invite à découvrir l’histoire et les bâtiments emblématiques de la cité de la lune de manière ludique et insolite. Des cadenas à ouvrir, des codes à déchiffrer et du matériel à manipuler pour progresser dans votre aventure.

A partir de 8 ans / Durée : 2h / En autonomie avec animatrice sur place / Sur réservation selon le programme établi sur www.lesarchikurieux.fr

Réservation possible à l’Office de tourisme.

Ce jeu de piste invite à découvrir l’histoire et les bâtiments emblématiques de la cité de la lune de manière ludique et insolite. Des cadenas à ouvrir, des codes à déchiffrer et du matériel à manipuler pour progresser dans votre aventure.

A partir de 8 ans / Durée : 2h / En autonomie avec animatrice sur place / Sur réservation selon le programme établi sur www.lesarchikurieux.fr

Réservation possible à l’Office de tourisme.

Office de tourisme 16 Place du Général de Gaulle Landerneau

dernière mise à jour : 2022-04-06 par