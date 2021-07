Jeu de piste “Les Voyageurs du Temps” Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Saint-Leu-la-Forêt.

Jeu de piste “Les Voyageurs du Temps”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

### **Jeu de piste** **_Les Voyageurs du Temps_** A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, Saint-Leu-la-Forêt accueille un événement inédit, accessible à toute la famille, un jeu de piste grandeur nature : “_Les Voyageurs du Temps”_. Profitez d’un parcours exceptionnel, à l’aide d’un livret jeu et d’une carte d’orientation, pour partir à la découverte du patrimoine Saint-Loupien tout en vous amusant ! Petits et grands, vous êtes invités à jouer en famille par équipe pour vivre une première approche ludique de la ville, au travers de cette balade patrimoniale. Vous entrerez dans la peau d’un enquêteur, résolverez des énigmes, rencontrerez des interlocuteurs passionnés et vivrez une expérience unique dans un formidable voyage dans le temps. Vous sillonnerez Saint-Leu-la-Forêt à la recherche des lieux, des personnages ou encore des petits détails qui ont participé à sa petite histoire comme à la Grande Histoire. À vous de jouer ! Départ du jeu de piste : Place de la Mairie Informations complémentaires détaillées sur le site internet de la ville : [www.saint-leu-la-foret.fr](http://www.saint-leu-la-foret.fr)

Tout public, gratuit, inscription recommandée, entre 2 et 6 joueurs par équipe.

Découvrez la ville, menez votre enquête et élucidez son mystère !

Hôtel de ville 52 rue Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt Saint-Leu-la-Forêt Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00