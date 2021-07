Jonvelle jonvelle Haute-Saône, Jonvelle Jeu de piste « Les Pierres sculptées » jonvelle Jonvelle Catégories d’évènement: Haute-Saône

jonvelle, le mercredi 18 août à 10:30

Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme organise un jeu de piste à Jonvelle où vous devrez retrouver les pierres sculptées dissimulées un peu partout dans le village. A la fin du jeu, une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs: – 5€ par adulte – 1€ pour les moins de 12 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme: – pat téléphone au 03 84 92 21 42 – par mail: [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com)

5€ par adulte, 1€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.

2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T12:00:00

