Gacé Orne Gacé Découvrez l’intriguant personnage de la Dame aux Camélias à travers des énigmes dissimulées dans le Musée qui lui est consacré. Vous explorerez ainsi le destin étonnant de la plus célèbre courtisane du 19ème siècle, qui inspira Alexandre Dumas, Guiseppe Verdi et nombre d’autres artistes.

RDV devant la mairie Sur réservation

A partir de 6 ans

RDV devant la mairie Sur réservation

A partir de 6 ans Gacé

