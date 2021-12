Menton Musée de Préhistoire Régionale Alpes-Maritimes, Menton Jeu de piste « Les archéologues à la conquête du temps » au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Musée de Préhistoire Régionale

Jeu de piste proposé pour les vacances de Noël, et destiné aux jeunes et aux familles. Recherche dans les vitrines d’objets datant de la fin de la préhistoire à l’époque contemporaine. Mise en correspondance de ces objets avec leurs époques d’utilisation. Du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. 10h-12h / 14h-18h (fermé le mardi et les jours fériés) Le musée fermera ses portes à 15h30 les 24 et 31 décembre 2021. [www.menton.fr](http://www.menton.fr) 04 89 81 52 12 Illustration : bouteille en verre romaine (Bavay, Nord), 1er – 3ème siècle après J.-C.

Tarifs habituels du musée (gratuit pour les moins de 18 ans). Gratuité pour tous le dimanche 2 janvier 2022.

A la recherche d’objets archéologiques et de leurs époques d’utilisation. Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

