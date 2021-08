Jeu de piste: “Le voleur du Grand Théâtre” Grand Théâtre, 14 août 2021, Bordeaux.

A l’occasion d’un séjour à Bordeaux, alors que vous arpentez tranquillement les rues de la ville, un cri résonne derrière vous ! “Au Voleur ! Au Voleur !” Il provient du parvis Grand Théâtre. Votre tempérament d’enquêteur vous propulse dans une aventure originale et ludique. Munis d’un carnet de route, avec votre équipe, vous observerez le patrimoine et les quartiers bordelais avec un objectif commun : démasquer le voleur ! Votre sens de l’observation et votre patience seront vos atouts les plus précieux. Afin de corser le jeu une série de quizz et d’énigmes viendront ponctuer votre parcours. À la fin du jeu de piste, les équipes seront à nouveau réunies pour la mise en commun des indices et la révélation de l’intrigue. Un jeu de piste idéal pour découvrir la ville !

13.50€/adulte; 7.50€ pour les 6-12 ans; Gratuit jusqu’à 6 ans inclus

Une visite de Bordeaux originale et ludique. Glissez-vous dans la peau de détectives et menez une enquête inédite !

Grand Théâtre Place de la Comédie 33000 Bordeaux Centre ville Gironde



2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T16:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T16:30:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:30:00