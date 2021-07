Montluel Place de la Gare Ain, Montluel Jeu de piste « Le trésor de Montluel » Place de la Gare Montluel Catégories d’évènement: Ain

Armé de votre petit livret de jeu, suivez le parcours et découvrez les indices qui vous permettront d’ouvrir la Malle aux Trésors… Livret à retirer gratuitement à l’Office de Tourisme (stand extérieur sur la Place Carnot à l’occasion de la Foire de Montluel).Tout public. Durée : 1 h, parcours d’environ 2 km. Jeu de piste réalisé par le Comité Histoire et Patrimoine en collaboration avec l’Office de Tourisme » Le Costellan ».

Livret à retirer au stand de l’office de Tourisme ou à télécharger sur https://lecostellan.3cm.fr/

Envie de découvrir ou de redécouvrir la ville de Montluel ? Réalisez en famille ce jeu de piste qui vous présente les principaux bâtiments du centre historique avec leurs histoires et anecdotes. Place de la Gare 01120 Montluel, Auvergne-Rhône-Alpes, Ain Montluel Ain

