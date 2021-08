Montargis Musée Girodet Montargis Jeu de piste – Le trésor de la momie … Musée Girodet Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Girodet

Grâce à un livret-jeu, récoltez des indices et résolvez des énigmes pour retrouver le nom de la momie. Peut-être aurez-vous accès à un fabuleux trésor dont vous pourrez rapporter une partie chez vous ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

