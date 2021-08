Saint-Genis-Laval Observatoire de Lyon Métropole de Lyon, Saint-Genis-Laval Jeu de piste « Le secret d’Urbain » Observatoire de Lyon Saint-Genis-Laval Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Ce jeu s’inspire de faits historiques en lien avec l’histoire de l’observatoire. L’objectif est de venir en aide à Charles André, tout premier directeur de l’observatoire, pour décrypter un message que lui a laissé Urbain Le Verrier, directeur de l’observatoire de Paris. Pour cela, vous devrez résoudre plusieurs énigmes en différents lieux de Saint-Genis-Laval. Tenté par l’aventure ? Imprimez le livret de jeu disponible sur le [site internet de l’observatoire](https://observatoire.univ-lyon1.fr/) ou allez en chercher un exemplaire à la mairie !

Gratuit, en autonomie dans la ville, consignes et livret de jeu disponibles sur le site internet de l’observatoire

Parcourez la ville de Saint-Genis-Laval et aidez Charles André, fondateur de l’observatoire de Lyon, à décrypter un message codé. Une aventure à partager en famille ou entre amis. Observatoire de Lyon 9 avenue Charles-André, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval Favier Métropole de Lyon

