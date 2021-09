Lyon Jardin du Réfectoire Abbatial,Ile Barbe, Métropole de Lyon Jeu de Piste LE RETOUR DU MOINE Jardin du Réfectoire Abbatial,Ile Barbe, Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Ce jeu de piste numérique vous conduira de la station Velten de bus située Quai Raoul Carrié à Saint Rambert jusqu’à la Porte Romane du Réfectoire Abbatial dans l’Île Barbe. À travers les mésaventures d’un moine qui cherche son chemin pour rentrer chez lui, cette balade ludique avec activités permet, de découvrir les faits archéologiques qui ont marqué l’histoire de l’Île, du Moyen Âge à nos jours ! À faire en famille ou entre amis pour partager un moment instructif tout en riant à partir de 7 ans ! Parcours de 60 minutes environ à réserver en ligne sur le site des Concerts du Réfectoire abbatial. Vous devrez avoir préalablement téléchargé l’application Explorama sur votre smartphone. Ensuite, vous pénétrerez sur le jeu “Le Parcours du Moine” à l’aide du mot de passe qui vous aura été communiqué par mail quelques jours avant les JEP lors de votre réservation. Nous vous remercions de votre soutien pour notre patrimoine et vous souhaitons de passer un agréable moment !

Ce parcours est proposé aux promeneurs et auditeurs (tarif préférentiel) curieux de découvrir notre patrimoine et soucieux de participer à la restauration des vestiges situés impasse Saint Loup.

