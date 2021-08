Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Jeu de piste : le mystère de Moutik le petit dragon Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Jeu de piste : le mystère de Moutik le petit dragon Lannion, 18 septembre 2021, Lannion. Jeu de piste : le mystère de Moutik le petit dragon 2021-09-18 – 2021-09-19 Espace Sainte-Anne (cour) 2 Rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor À travers des énigmes à résoudre sur le patrimoine du centre-ville de Lannion, Moutik le petit dragon vous défie de trouver sa tanière secrète.

Jeu de piste à partir de 6 ans.

Parcours de 2,7 km, durée 1h30 environ.

Le livret du parcours est disponible au stand Lannion-Trégor Communauté dans la cour de l’Espace Sainte-Anne.

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Lannion