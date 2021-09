Brélévenez Lannion - Bureau d'information touristique Brélévenez, Côtes-d'Armor Jeu de piste : le mystère de Moutik le petit dragon Lannion – Bureau d’information touristique Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

_Jeu de piste gratuit pour toute la famille à partir de 6 ans. Parcours de 2,7 km, durée 1h30 environ. Animation en partenariat avec la ville de Lannion._

Parcours de 2,7 km, durée 1h30 environ / Livrets du jeu de piste (gratuits) à retirer au bureau d’information touristique, 10h00-12h30 et 14h-17h30

À travers des énigmes à résoudre sur le patrimoine du centre-ville de Lannion, Moutik le petit dragon vous défie de trouver sa tanière secrète. Lannion – Bureau d’information touristique 2 quai d’Aiguillon Lannion Brélévenez Côtes-d’Armor

