Jeu de piste : Le Mystère Abgrall Quintin, 25 août 2021, Quintin.

Jeu de piste : Le Mystère Abgrall 2021-08-25 – 2021-08-25

Quintin Côtes d’Armor

Venez pousser les portes de Quintin de façon investie, en véritables « voyajoueurs »! Vous plongerez dans l’histoire d’Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu, qui a laissé une fortune immense et dont un notaire est chargé d’effectuer la succession. Une enquête, au long cours, autour de recherches généalogiques et une aventure tissée de multiples histoires pour recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée.

Munis d’un kit enquêteur (carnet de notes d’Abgrall, remarques de l’enquêteur, annotations du notaire et plan de la ville), vous devrez réussir à résoudre des énigmes variées (codage, déduction, logique, observation…) au fil du parcours, vous plongeant au cœur d’une fresque immersive hors du temps.

Rendez-vous à l’Office de tourisme pour le lancement du jeu !

Venez pousser les portes de Quintin de façon investie, en véritables « voyajoueurs »! Vous plongerez dans l’histoire d’Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu, qui a laissé une fortune immense et dont un notaire est chargé d’effectuer la succession. Une enquête, au long cours, autour de recherches généalogiques et une aventure tissée de multiples histoires pour recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée.

Munis d’un kit enquêteur (carnet de notes d’Abgrall, remarques de l’enquêteur, annotations du notaire et plan de la ville), vous devrez réussir à résoudre des énigmes variées (codage, déduction, logique, observation…) au fil du parcours, vous plongeant au cœur d’une fresque immersive hors du temps.

Rendez-vous à l’Office de tourisme pour le lancement du jeu !

dernière mise à jour : 2021-07-03 par