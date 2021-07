Le Faou Place aux Foires - Le Faou Finistère, Le Faou Jeu de piste « Le Mystère Abgrall » / Le Faou Place aux Foires – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

Le Faou

Jeu de piste « Le Mystère Abgrall » / Le Faou
du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Place aux Foires – Le Faou

[[http://www.mystereabgrall.com](http://www.mystereabgrall.com)](http://www.mystereabgrall.com) Vous plongerez dans l’histoire fictive d’Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu, qui a laissé une fortune immense et dont un notaire est chargé d’effectuer la succession. Cette enquête au long cours, autour de recherches généalogiques, est une aventure tissée de multiples histoires pour recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée. _Ce jeu s’adresse à un public adolescent et adulte, et peut être joué seul, entre amis ou en famille._

Durée de jeu entre 1 à 2h, parcours accessible / kit enquêteur à récupérer à l’Office de Tourisme ou à imprimer à partir du site web :

Son enquête locale au Faou vous permet de tenter de percer le mystère breton et de (re)découvrir le patrimoine de notre cité. Place aux Foires – Le Faou Place aux Foires 29590 Le Faou Le Faou Finistère

