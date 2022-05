Jeu de piste “Le Festin perdu” avec les Archi Kurieux le mercredi en juillet Fouesnant, 13 juillet 2022, Fouesnant.

Jeu de piste “Le Festin perdu” avec les Archi Kurieux le mercredi en juillet Parking des Dunes – Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité : Fouesnant

2022-07-13 – 2022-07-13 Parking des Dunes – Beg-Meil Lieu de RDV de l’activité :

Fouesnant Finistère

Du côté de Beg-Meil, de nombreuses petites ribines peuvent mener à des trésors !

Pour cette activité, nous vous invitons à les emprunter en endossant le rôle du parfait enquêteur.

Au gré des petites impasses & des chemins creux, tantôt à l’ombre des pins, tantôt en suivant le sentier côtier, émerveillez-vous de tout

ce qui vous entoure et soyez aux aguets !

Si vous aimez mener l’enquête, cette activité est faite pour vous : en famille, entre amis, apportez votre aide à

Archibald, grand-oncle de la famille des Archikurieux et trouvez la clef du mystère !

Un animateur vous accueillera et vous délivrera le kit du fin limier ! Partez ensuite à l’aventure en autonomie, à votre rythme pour résoudre une succession d’énigmes et permettre à Archibald de réussir !

Infos pratiques :

À partir de 8 ans

En équipe de 2 à 6 personnes

( présence d’un adulte à minima)

Prévoir :

• Lunettes / casquette / protection solaire

• À boire et pourquoi pas un p’tit goûter?

• De bonnes baskets

• Un smartphone rechargé !

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

