Jeu de piste « Le Comte est bon » Saint-Sever, 5 février 2022, Saint-Sever.

Vous avez entre 15 et 95 ans et vous voulez découvrir Saint-Sever en mêlant le ludique à l’érudit ? Cette chasse au trésor est pour vous.

Muni de votre téléphone portable ou appareil photo, explorez sept zones du centre-ville avec le carnet de route remis à l’Office de Tourisme et récoltez le maximum de bonnes réponses, indices et photos. Revenez à l’Office de Tourisme : sept enveloppes vous permettront peut-être de découvrir un secret de l’abbaye bénédictine.

+33 5 58 76 34 64

Gilles Arroyo

