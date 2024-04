Jeu de piste « L’affaire de Mr Le Gourmet » Mesnil-en-Ouche, samedi 1 juin 2024.

Jeu de piste « L’affaire de Mr Le Gourmet » Mesnil-en-Ouche Eure

Samedi

Visitez le domaine en famille ou entre amis ! Parcourez le château librement ou grâce à notre parcours d’énigmes familial (inclus).

Monsieur Le Gourmet, intendant et maître d’hôtel du château de Beaumesnil s’apprête à préparer la réception la plus somptueuse du Royaume, mais un imprévu vient menacer son heure de gloire un vol de plusieurs milliers de livres. Et Monsieur Le Gourmet risque beaucoup s’il déçoit la cour… C’est à vous, enquêteurs, de lever le voile sur cette affaire !

Durée 2h.

Plongez dans l’univers culinaire et l’art de la gastronomie au château ! Pour résoudre ce mystère, observation, perspicacité et méfiance il faudra !

Inclus dégustation de caramels dans les cuisines

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Château de Beaumesnil 2 Rue des Forges

Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie beaumesnil@tousauchateau.com

L’événement Jeu de piste « L’affaire de Mr Le Gourmet » Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger