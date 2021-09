Goudelin Goudelin Côtes-d'Armor, GOUDELIN Jeu de piste – L’adage de l’Histoire Goudelin Goudelin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

GOUDELIN

Jeu de piste – L’adage de l’Histoire Goudelin, 18 septembre 2021, Goudelin. Jeu de piste – L’adage de l’Histoire 2021-09-18 13:45:00 – 2021-09-18 18:00:00 Rue de la mairie Mairie

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin Digevrean organise une nouvelle session de jeu de piste à Goudelin : L’adage de l’Histoire.

En groupe de 3 à 5 joueurs, devenez enquêteur pendant 3h30 afin de découvrir l’expression qui a aidé l’humain à traverser les siècles.

Départ entre 13h45 et 14h30 au niveau de la mairie de Goudelin.

25 € par groupe pour 6 km de parcours ! Parcours accessible aux poussettes.

A partir de 12 ans.

Nul besoin de se procurer une brochure de jeu avant le samedi 18 !

