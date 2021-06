Paris Square Marcel Bleustein Blanchet Paris Jeu de Piste : La Romance de la Butte Square Marcel Bleustein Blanchet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez la Butte de Montmartre à travers une histoire d’amour « Un poète et une belle inconnue ont été éloignés par le destin. Alors il chante tous les soirs dans l’espoir qu’elle l’entende au coin d’une rue ». Vous parcourrez le dédale du quartier le plus romantique de Paris pour reconstituer la chanson du poète et l’aider à retrouver sa belle inconnue ! En équipe de 3 à 6 personnes, il faudra faire appel à votre sens de l’observation, faire preuve de réflexion et de déduction pour résoudre l’énigme avant les autres. Vous aimez l’aventure ? Vous voulez découvrir Paris autrement ? Participez à un jeu de piste et défiez d’autres équipes…. A Savoir – Sur le lieu du départ une brève présentation vous plonge dans l’aventure ; un carnet de route vous sera remis qui vous aidera à résoudre des énigmes, suivre des indices et répondre à des questions. Parés pour le départ ? Alors à vos marques, prêts… pistez ! – Chaque groupe de 3 personnes et plus est assuré de former une équipe. Aucune personne ne sera ajoutée dans votre équipe – Le jeu est adapté à partir de 15 ans, mais les mineurs devront être accompagnés. Les personnes seules ou à deux intégreront une équipe Les nouvelles consignes COVID : – Matériel de jeu désinfecté – Gel hydroalcoolique au départ et à l’arrivée – Port du masque obligatoire pour les animateurs et respect des distances – Pensez à apporter un stylo Animations -> Loisirs / Jeux Square Marcel Bleustein Blanchet 1 rue de la Bonne Paris 75018

Ligne 12: Lamarck Caulaincourt (447m) Ligne 2: Anvers (476m)

Contact :Paris Ma Belle info@parismabelle.com http://parismabelle.com/

